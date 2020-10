Il y a deux ans, dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2018 disparaissait Charles Aznavour, icône de la chanson française. À l’occasion de cet anniversaire, Dany Brillant sortira un album hommage le 16 octobre, sur lequel il reprend les plus grandes chansons de celui qui a collaboré avec les plus grands, d’Édith Piaf à Tom Jones en passant par Johnny Hallyday et Fred Astaire.

Ce n’est pas le seul projet qui est sur les rails. Lors d’une interview croisée entre Dany Brillant et Mischa, fils d’Aznavour, organisée par PureCharts.fr, ce dernier a annoncé le tournage d’un biopic consacré à son père. C’est Nicolas, l’autre fils du chanteur, qui est à la manœuvre, a-t-il confié. Et il n’est pas seul puisque Grand Corps Malade fait également partie de l’aventure, de même que Mehdi Idr, co-réalisateur des deux films du slameur, Patients (2017. Trois nominations aux César)) et La vie scolaire (2019).

Il est vrai, comme le rappelle PureCharts.fr, qu’il y a une connexion entre l’interprète de “La bohème” et Fabien Marsaud dit Grand Corps Malade. Le premier avait parrainé le second dès 2006. En 2011, un duo était né de cette complicité : “Tu es donc j’apprends”.

