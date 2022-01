C’est un petit pas pour l’homme mais un pas de géant pour le 7e art, a-t-on envie d’écrire. Finies les scènes cosmiques tournées sur fond vert, place à un véritable studio de cinéma installé dans l’espace. Dans un premier temps, ce module pressurisé - on parle de 6 mètres de diamètre - sera accolé à la station spatiale internationale (ISS) avant de se greffer à la station commerciale Axiom, à l’horizon 2028.

Space Entertainment Enterprise (SEE), la société britannique qui coproduit le prochain film spatial de Tom Cruise, compte en effet lancer un studio de télévision et de cinéma dans l’espace à l’horizon fin 2024. Baptisé SEE-1, ce module permettra notamment de produire des films et programmes télévisuels en microgravité. Le studio SEE-1, qui représentera un cinquième de la taille totale de la station Axiom, accueillera également des événements musicaux et sportifs. Pour mener à bien ce projet cosmique, une levée de fonds est organisée. "SEE-1 est une opportunité incroyable pour l’humanité de faire un bond en avant en écrivant un nouveau chapitre passionnant dans l’espace," ont confié Dmitry et Elena Lesnevsky, à la tête de Space Entertainment Enterprise, à The National. Ils y voient une aubaine pour les amateurs de science-fiction. "De Jules Verne à Star Trek, le divertissement de science-fiction a inspiré des millions de personnes à travers le monde," se réjouit Richard Johnston, directeur des opérations de SEE. Quant à la star Tom Cruise et autres acteurs/réalisateurs/techniciens du cinéma qui voudraient tourner dans l’espace, une formation d’astronaute de six mois à un an leur sera nécessaire.