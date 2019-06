Actuellement à l'affiche du film The Dead Don't Die, la légende Bill Murray ne souhaite pas qu'on puisse le contacter à tout bout de champ. Ainsi, il ne possède ni agent, ni manager qu'on puisse joindre afin de lui parler.

Mais ce n'est pas tout. Dans un interview accordé à IndieWire, l'acteur explique qu'il en avait plus qu'assez que son téléphone sonne sans cesse: "Qui m'appelle sans arrêt et fait sonner mon téléphone comme ça ? Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma maison et si je ne réponds pas ça ne sert à rien insister", répondait-il, agacé, lorsqu'il finissait par décrocher.

Il a alors décidé de créer un numéro secret auquel il peut décider de répondre à sa convenance.

Plusieurs rôles lui sont passés sous le nez !

Dans le livre "The Big Bad Book of Bill Murray", de Robert Schnakenberg, on apprend notamment qu'il serait passé à côté de rôles dans des films comme Iron Man ou Bad Santa.

"Ce n'est pas comme si je me disais qu'à 11h c'est le moment pour regarder mes messages. Je n'essaye pas de travailler pour qui que ce soit. Je suis désolé, je suis occupé à vivre".