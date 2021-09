Paradoxalement, alors que Daniel Craig devient, à 53 ans, le deuxième James Bond le plus âgé (derrière Roger Moore, 57 ans au moment d’A View to a Kill), 007 prend un sérieux coup de jeune avec No Time to Die, la 25e aventure officielle attendue au cinéma le jeudi (oui, jeudi) 30 septembre. Et cela principalement à cause de l’interprète de la chanson titre du film, Billie Eilish.

À 18 ans (au moment d’enregistrer le morceau, 19 aujourd’hui), elle est devenue la plus jeune chanteuse de l’univers bondien. Avec un succès évident : elle a immédiatement pulvérisé le record de streaming de tous les temps, loin devant les tubes destinés à 007 de Madonna, Paul McCartney, Duran Duran ou même Adele.