C'est officiel: la chanteuse de 18 ans interprètera la chanson thématique du prochain film de 007, No Time To Die. Elle devient la plus jeune interprète au service de James Bond.

L'incroyable success story se poursuit pour Billie Eilish, qui va devenir, à 18 ans, la plus jeune interprète et compositrice d'une chanson pour un film de James Bond. Eon Production a en effet officialisé la rumeur qui circulait: c'est bien elle qui va chanter sur le générique de, a-t-elle déclaré via communiqué.

Le réalisateur de No Time To Die, Cary Fukunaga, a lui aussi tenu à expliquer son choix: "Il y a peu d'élus pour composer le thème d'un James Bond. D'abord, je suis très fan de Billie et Finneas (O'Connell, son frère, qui va composer avec elle, ndlr). La deuxième raison , c'est leur intégrité créative et leur talent. Je suis impatient que le public découvre ce qu'ils apportent, un point de vue rafraîchissant dont les voix trouveront un écho auprès des générations futures."



No Time To Die (Mourir peut attendre, en français) est attendu dans les salles le 8 avril. Mais la chanson de Billie Eilish devrait envahir les ondes bien avant cette date.