Le hashtag #OscarSoWhite ne devrait pas rencontrer beaucoup de succès cette année. En effet, Roma du Mexicain Alfonso Cuaron arrive en tête des nominations pour la 91e cérémonie des Oscars, à égalité avec The Favourite (10 chacun), BlacKkKlansman de Spike Lee (6) et If Beale Street Could Talk de Barry Jenkins (3) jouent les outsiders en dénonçant le racisme, et, surtout, Black Panther de Ryan Coogler, après avoir apporté de la diversité aux super-héros, entre dans l’histoire de la cérémonie. Jamais auparavant une production Marvel n’avait concouru pour l’Oscar suprême.

De grandes victoires, donc, pour Netflix (productrice de Roma) et le public, puisque Black Panther (7 nominations) est le deuxième film le plus populaire de 2018 (1,3 milliard $ de recettes), derrière Avengers : Infinity War et ses 2 milliards $ de gains. Autre champion du box-office, Bohemian Rhapsody décroche cinq nominations, ex æquo avec le formidable Green Book.

Les tenantes du mouvement #MeToo, en revanche, tirent la tête. Aucune femme n’a signé un des huit meilleurs films, ni ne se retrouve dans la catégorie de la réalisation. Au niveau des scénarios, c’est à peine mieux : deux autrices figurent parmi les 18 écrivains des dix scripts retenus. Parler d’inégalité tient donc de l’euphémisme.

Un fait qui risque d’être soulevé par la meilleure actrice, que ce soit Glenn Close (The Wife), Lady Gaga (A Star Is Born), Yalitza Aparicio (Roma), Olivia Colman ((The Favourite) ou Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me ?). Les deux premières partent avec la cote de favorites, mais les campagnes de marketing des studios peuvent tout changer d’ici le 24 février.

Chez les acteurs, la lutte paraît plus indécise, entre Bradley Cooper (déçu de ne pas figurer parmi les meilleurs cinéastes pour A Star Is Born), Willem Dafoe (At Eternity’s Gate), Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Viggo Mortensen (Green Book) et Christian Bale (le chouchou des bookmakers pour Vice).

Si l’on voulait être chauvin, on pleurerait l’absence de Timothée Chalamet pour son rôle dans le film belge Beautiful Boy, mais on regrette bien plus celle de la nouvelle Mary Poppins, la formidable Emily Blunt.