D’évidence, même pour les super-héros Marvel, il est facile de sauver le monde des périls extraterrestres que de résoudre les conflits financiers. Depuis plusieurs semaines, Disney et Scarlett Johansson sont en conflit autour de Black Widow, et les choses ne semblent pas s’arranger.

En cause, une histoire de gros sous. Comme c’est pratiquement toujours le cas pour les stars, Scarlett Johansson avait négocié un pourcentage sur les recettes de Black Widow en plus de son cachet. Elle s’estime donc flouée par la sortie simultanée du film sur Disney +, qui impacte le box-office, et intente un procès.

Du côté de la société aux grandes oreilles, la réaction est outrée : “La sortie de Black Widow sur Disney + avec Premier Access a considérablement amélioré sa capacité à gagner une rémunération supplémentaire en plus des 20 millions $ qu’elle a reçus à ce jour” et met en cause une actrice qui serait “insensible à la pandémie mondiale de covid-19”. Il demande que l’affaire passe en arbitrage et non en justice.

L’avocat de la star réplique : “Après avoir initialement répondu au litige avec une attaque misogyne contre Scarlett Johansson, Disney essaie désormais, comme on s’y attendait, de cacher sa mauvaise conduite avec un arbitrage confidentiel.”

Tout en se défendant, Disney a fourni une donnée rarissime : un box-office de 367 millions $ en salle et de 125 millions $ en streaming. En apparence, c’est nettement moins bien que F9 (681 millions $ au cinéma), mais dans les faits, la différence est minime, car les recettes en salle sont à diviser par deux pour le studio, pas celles du streaming…

L’affaire n’est pas close, mais il est désormais peu probable de retrouver un jour Scarlett Johansson dans le costume de la Veuve Noire.