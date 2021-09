Chaque médaille possède son revers. Et inversement. Dans le cas du procès intenté par Scarlett Johansson à Disney pour "rupture de contrat" en autorisant la sortie simultanée de Black Widow en salle et en Premium sur Disney+, le bon côté des choses, c'est que les clauses habituellement secrètes des contrats apparaissent comme par miracle dans la presse.

Ainsi, progressivement, le vrai salaire de Scarlett Johansson a été dévoilé. Dans un premier temps, Disney a réagi aux attaques en dévoilant insidieusement des émoluments supérieurs à ce que tout le monde pensait: "La sortie de Black Widow sur Disney + avec Premier Access a considérablement amélioré sa capacité à gagner une rémunération supplémentaire en plus des 20 millions $ qu’elle a reçus à ce jour.”

Malgré cela, la comédienne s'estimait flouée. Et on peut aisément comprendre pourquoi, vu les nouvelles révélations du Wall Street Journal. Le journal annonce qu'avant d'attaquer Disney en justice, elle avait demandé un bonus de 100 millions de dollars, "basé sur ce que la star aurait reçu en cas d'hypothétique box-office global de 1,2 milliard de dollars", une somme assez proche des recettes des derniers films Marvel, hors Avengers (qui rapportent beaucoup plus).

En clair, dans son cas, le "salaire officiel", aussi colossal soit-il, ne représentait que 20 % de ce qu'elle pouvait espérer gagner. A chacun de juger, alors qu'on discute chez nous des conditions pour obtenir une pension minimale au bout d'une carrière complète, si les montants hollywoodiens sont justifiés par le succès des films ou totalement indécents pour quelques mois de tournage.