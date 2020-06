Encore une sortie estivale annulée. Le film ne sera disponible qu’en VOD.

La réouverture des cinémas ce 1er juillet a redonné le sourire aux propriétaires des salles. Par contre, il n’est pas sûr que leur joie sera partagée par les amateurs de blockbusters et de films familiaux. L’affiche des beaux mois n’incite en effet pas trop à prendre le frais devant un grand écran. Et les mauvaises nouvelles s’amoncellent.

Après Trolls World Tour, The King of Staten Island, Scoob et Artemis Fowl, un autre divertissement grand public zappe la case sortie cinéma pour une diffusion digitale à domicile.

La Paramount vient d’embrayer le pas d’autres grands studios en décidant de retirer Bob l’éponge - Le film : Éponge en eaux troubles de la programmation. Originellement, ce dessin animé devait atterrir dans les salles le 22 mai, mais avait été reporté au 29 juillet pour cause de coronavirus. Finalement, le studio a opté pour une nouvelle stratégie, à savoir renforcer son offre en VOD au début de l’année 2021 plutôt que de risquer de se prendre un four en juillet et août.

Une très mauvaise nouvelle pour les exploitants des multiplexes : en 2015, Bob L’Éponge - le film : Un héros sort de l’eau avait engrangé 325 millions de dollars au box-office mondial.

Finalement, il ne reste plus que Mulan et Tenet pour attirer le grand public dans les salles durant les grandes vacances. Vu le peu de concurrence, ils vont probablement rapporter très gros.