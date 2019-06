Premières images du film en Jamaïque, montrant Daniel Craig en pleine forme après sa blessure et le réalisateur en plein travail et non en train de jouer tout le temps aux jeux vidéo...

Ces dernières semaines, toutes les nouvelles en provenance du plateau de Bond 25 étaient catastrophiques. Blessure de Daniel Craig à la cheville nécessitant deux semaines d'arrêt, explosion lors d'une répétition avec deux blessés et un décor ravagé à la clef, mauvaise humeur de l'équipe désespérée face à l'attitude du réalisateur Cary Fukunaga, accusé de passer plus de temps devant sa console de jeux vidéos que derrière la caméra: il n'en fallait pas plus pour que circulent sur le web des rumeurs de film maudit.

Inacceptable, évidemment, pour le studio. 250 millions de dollars (selon les estimations de la presse hollywoodienne), sans compter les frais de promotion, doivent être engloutis dans ce blockbuster. Un investissement à protéger à tout prix, tant il pourrait rapporter gros à l'arrivée. Dès lors, pour contrecarrer l'image négative du film jusqu'à présent, une vidéo des coulisses du tournage vient d'être postée. Et, miracle, on y voit le réalisateur très concentré sur les prises de vues, Daniel Craig en pleine forme et des figurants manifestement ravis d'être là. Une belle campagne de marketing (plus que d'information) sous forme de clip rythmé et très agréable à regarder. Décidément, James Bond se fait de plus en plus subtil. Mais il faudra attendre le 8 avril 2020 pour vérifier si cette campagne destinée à redorer l'image de Bond 25 a porté ses fruits.