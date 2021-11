Même s'il restera toujours l'excuse de la pandémie et l’avènement des plateformes de streaming pour expliquer certains échecs, l'année 2021 va laisser des traces au sein de l'industrie hollywoodienne.

Les super-héros Marvel, qui ne laissaient que des miettes à la concurrence les années précédant l'arrivée du covid 19, se font cette fois damer le pion au point de ne même pas figurer sur le podium du box-office hollywoodien de l'année. Venom: Let There Be Carnage doit se contenter de la quatrième position des blockbusters américains, Shang-Chi et la légende des dix anneaux de la cinquième, Black Widow de la sixième et The Eternals de la huitième. Quant à The Suicide Squad, il n'arrive qu'en dix-septième place. Un fameux désaveu qui traduit peut-être une certaine lassitude par rapport aux super-pouvoirs.

Jusqu'à présent, le champion de l'année, c'était Fast & Furious 9, avec 721 millions de dollars de recettes, loin devant le combat de titans, Godzilla vs Kong et ses 467 millions de dollars. Mais voilà, depuis que James Bond s'est lancé dans la bagarre, tout a changé. Daniel Craig réussit sa sortie en beauté, puisque No Time to Die, avec 734 millions de dollars récoltés aux guichets des salles, s'installe tout au sommet du box-office mondial.La preuve que sauver le monde rapporte toujours gros, sans devoir affronter de menace extra-terrestre pour autant.

A noter la très belle septième place de Dune, une superproduction aussi spectaculaire qu'ambitieuse, et la dixième d'A Quiet Place 2, plus axé sur la tension et la peur que sur le spectacle. Oui, c'est sûr, cette année va laisser des traces dans l'industrie du septième art.