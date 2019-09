Ad Astra, le nouveau film de Brad Pitt, no us raconte l’histoire de l’astronaute Roy McBride, envoyé en mission top secrète jusqu’aux confins du système solaire à la recherche de son père (Tommy Lee Jones), disparu seize ans auparavant au cours d’une expédition. Il apprend que son père serait peut-être en vie et pourrait l’aider à lever un mystère qui menace la planète.

Comment s’est déroulé le tournage ?

"Ça a été le film le plus difficile sur lequel j’ai travaillé, parce que cette histoire que James Gray a imaginée est vraiment délicate. Ad Astra est un homme qui part à la recherche d’un père que l’on croyait mort mais c’est aussi un voyage dans sa tête. Un voyage psychologique qui va faire voler en éclats toutes ses certitudes. Roy McBrise est un militaire au début du film, parfait sous toutes les coutures. Il n’a peur de rien. Il sait maîtriser ses émotions. C’est un control freak ! Mais au fur et à mesure que sa mission va progresser, ses certitudes vont être ébranlées. Ce que j’aime dans ce film de James Gray, c’est qu’il remet en cause la définition même du héros ! Nous les hommes, nous avons grandi à une époque où on nous a appris à être forts, à ne pas montrer nos failles. Ad Astra démontre au fond que le courage c’est aussi avoir la capacité à admettre que nous sommes faillibles, vulnérables, bref terriblement humains !"

Quand vous étiez petit, vous rêviez de devenir astronaute ?

(...)