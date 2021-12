Au cinéma, les bolides lancés à des allures vertigineuses constituent presque automatiquement la garantie de gros succès public (la saga Fast & Furious) ou critiques (Ford vs Ferrari). Tout projet lié au sport automobile possède donc déjà le don de faire frissonner les grands studios. Et si on y ajoute des stars, alors, c'est la frénésie garantie à Hollywood.

C'est dire si les patrons des Majors, mais aussi des grandes plateformes de streaming, font chauffer les roues sur la grille de départ depuis que le producteur Jerry Bruckheimer a annoncé son intention de produire un grand spectacle autour du monde de la Formule 1, piloté par le réalisateur de Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, dont Brad Pitt sera la vedette. Et pour pimenter encore un peu plus la chose, selon The Hollywood Reporter, le septuple (et peut-être bientôt octuple) champion du monde de la spécialité, Lewis Hamilton, serait impliqué dans l'aventure.

Depuis, selon les médias américains, chacun sort son chéquier et ses meilleurs arguments pour franchir le drapeau à damier en premier. Netflix, Amazon, Apple TV et même Disney+ se seraient lancés dans la bagarre face à la Paramount, la MGM, Sony et Universal.

Le projet n'a pour l'instant ni date ni titre, mais il est d'ores et déjà amené à faire l'événement lors de sa future sortie, en espérant qu'elle ne soit pas de route.