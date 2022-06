Brad Pitt a lancé un fameux pavé dans la mare lors d'une interview au magazine GQ. Interrogé sur sa carrière, qui ne comporte plus qu'un seul projet (un film de Jon Watts dans lequel il doit donner la réplique à George Clooney), il a donné cette réponse inattendue: "Je considère que ma carrière touche à sa fin", en précisant qu'il était actuellement dans son "dernier semestre ou trimestre" en tant qu'acteur.

Vainqueur de deux Oscars (en tant que producteur pour 12 Years a Slave en 2014 et en tant que meilleur acteur pour Once Upon a Time in Hollywood en 2020), il possède une filmographie longue de 83 lignes, avec de nombreux blockbusters comme Ocean’s Eleven, Mr & Mrs Smith, Thelma et Louise, True Romance, Se7en,, L'armée des 12 singes, Fight Club, Snatch, Sept ans au Tibet, Troie, Burn After Reading, Inglorious Basterds, Ad Astra, World War Z ou Deadpool 2. C'est dire si son départ, quand il sera définitivement confirmé, laissera un grand vide.