L’acteur écossais, vu dans Braveheart, La mémoire dans la peau, X-Men 2, Troie, La planète des singes : les origines ou la série Succession , égratigne les stars dans ses Mémoires, Putting the Rabbit in the Hat .

Bien que très court et donc facile à retenir, le nom de Brian Cox ne doit pas dire grand-chose dans le grand public. Au contraire de sa tête. Et pour cause : il a incarné l’oncle de Mel Gibson dans Braveheart, un dirigeant de l’IRA dans The Boxer, le chef des services secrets dans La mémoire dans la peau, le général Stryker qui veut éliminer les mutants dans X-Men 2, le vieux roi Agamemnon dans Troie ou le magnat de la presse Logan Roy dans la série Succession.

A 75 ans, l’Ecossais a déjà tout vu et connu à Hollywood. Et cela ne lui a pas laissé que de bons souvenirs, sur base des premières pages dévoilées de ses Mémoires à paraître en janvier, Putting the Rabbit in the Hat . Un dézingage en règle d’une flopée de stars du grand écran. "Je m’attends à ne plus jamais avoir de nouvelles de certains d'entre eux...", déclare-t-il dans une interview à The Big Issue.

A commencer par Johnny Depp, qui serait devenu son partenaire dans Pirates des Caraïbes s’il n’avait pas finalement refusé le rôle du gouverneur. D’évidence, sa manière de jouer ne lui plaît pas. "Il est tellement dans l’exagération, surfait, écrit-il. Prenez Edward aux mains d’argent. Regardons les choses en face : si vous veniez avec des mains comme ça et le teint blafard et une balafre, vous n’avez rien à faire. Et il n’a rien fait. Et par la suite, il en fait encore moins..."

Le rôle du gouverneur fut finalement tenu par Jonathan Pryce. Qu’il n’épargne pas. "Christopher Walken était quelque peu déconcerté par Jonathan Pryce, ce qui est compréhensible, Jonathan étant un poisson intéressant, parfois un peu sombre et lugubre. Et si vous pouvez faire peur à Christopher Walken…"

Quentin Tarantino ne trouve guère plus grâce à ses yeux. "Je trouve son travail méritoire. Tout est superficiel. L’intrigue est mécanique plutôt que profonde. Il y a du style là où il devrait y avoir de la substance. Je suis sorti de la projection de Pulp Fiction." Avant d’ajouter que si le réalisateur lui téléphonait, il y répondrait favorablement. Ce qui paraît désormais peu probable.

Steven Seagal en prend aussi pour son grade : "Il est aussi ridicule dans la vraie vie qu'à l'écran. Il dégage une sérénité étudiée, comme s'il était sur un plan plus élevé par rapport au reste d'entre nous, et bien qu'il soit certainement sur un plan différent, cela ne fait aucun doute, ce n'est probablement pas un plan plus élevé."

L’entreprise de démolition se poursuit avec Edward Norton : "C’est un gentil garçon mais un peu barbant parce qu’il se prend pour un scénariste-réalisateur." Puis avec David Bowie, "un garçon malingre, pas particulièrement bon acteur. Il a réalisé une meilleure carrière en tant que pop star, c’est certain."

Même Michael Caine, qu’il traite de "véritable institution", se retrouve égratigné. "Je ne le décrirais pas comme mon acteur préféré", lâche-t-il, avant de préciser : "Caine était, et est probablement toujours, très dédaigneux envers les acteurs alcooliques, et l'une de ses cibles, bien sûr, était Richard Harris, un autre ivrogne célèbre devenu un ami."

Bien sûr, quelques compliments se perdent dans le tas. Comme pour Morgan Freeman, "un parfait gentleman", ou Alan Rickman, "l’un des hommes les plus doux, gentils et incroyablement intelligents que j’aie jamais rencontrés."

Vu le contenu des premières pages dévoilées, la sortie de Putting the Rabbit in the Hat, le 18 janvier, ne va pas passer inaperçue.