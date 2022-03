Triste nouvelle pour le cinéma: Bruce Willis est contraint d'arrêter sa carrière. La raison? Il souffre d'aphasie et ne peut plus assurer son métier correctement. C'est sa fille qui a annoncé l'information sur Instagram. Mais quelle est donc cette maladie dont souffre l'interprète du policier John McClane dans Die Hard?

Généralement, ce trouble intervient après "une attaque cérébrale ou un traumatisme crânien. Mais elle peut aussi apparaître progressivement à la suite d'une tumeur cérébrale à croissance lente ou d'une maladie qui cause des dommages dégénératifs", précisent les spécialistes de la Mayo Clinic américaine. Le Journal des Femmes précise également que l'aphasie peut provenir d'une tumeur, d'un anévrisme ou d'une maladie neurodégénérative de type Alzheimer.

Ce qui prive le malade de sa capacité de communiquer. "Elle peut affecter votre capacité à parler, écrire et comprendre le langage, tant verbal qu'écrit", poursuivent les spécialistes. Dans de nombreux cas, elle ne touche donc pas uniquement le langage. La compréhension et la lecture peuvent également être affectées. La gravité de cette maladie dépend de plusieurs facteurs, dont la cause de l'aphasie et l'étendue des lésions cérébrales. En fonction de ces différents facteurs, les patients parlent parfois très lentement ou d'autres s'expriment par juxtapositions de syllabes. Vu qu'ils ont du mal à assembler les mots dans une phrase, ils ne parviennent pas bien à s'exprimer de façon claire.

On distingue trois styles d'aphasie: la fluente, la non fluente et la totale. La personne parvient à s'exprimer plus ou moins naturellement sans trop comprendre ce qu'elle dit dans la première. Tandis que le malade a du mal à parler ou à trouver ses mots dans le second. Cependant, il comprend ce qu'il dit. Ce qui se traduit par une frustration de la personne qui a conscience qu'il peine à communiquer. La troisième issue est la plus grave car il ne parvient plus à parler ni à comprendre n'importe quel langage.

Comment faire pour traiter le problème?

Le principal traitement de l'aphasie est l'orthophonie. "La personne aphasique réapprend et pratique ses compétences linguistiques", poursuivent les spécialistes de la Mayo. "Ils apprennent également à utiliser d'autres moyens de communication. Les membres de la famille participent souvent à ce processus en aidant la personne à communiquer."