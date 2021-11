C’est une première en deux ans : les serveurs des grandes sociétés de vente de tickets de cinéma à distance ont tous crashé tant la demande est forte pour Spider-Man : No Way Home. De quoi conforter le big boss de Marvel, Kevin Feige, dans son désir de poursuivre les aventures de l’homme-araignée avec Tom Holland. "Ce n’est pas le dernier Spider-Man, a-t-il déclaré dans une interview à Fandango. Nous sommes prêts pour le prochain film de Spider-Man avec Tom Holland et Marvel. Nous avions envisagé ceci comme trois films, et maintenant nous allons passer aux trois suivants." Cela sent déjà l’avalanche de dollars sur le compte en banque de Marvel.