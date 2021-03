Les grincheux qui caricaturent éternellement le cinéma belge en estimant qu'il ne s'adresse à personne en seront une nouvelle fois pour leurs frais. Car cette semaine, sur Netflix, la plateforme de streaming la plus populaire au monde, c'est bel et bien un long métrage noir-jaune-rouge qui dame le pion à la concurrence, même hollywoodienne, sur le très hermétique marché anglo-saxon. Ce week-end, Bigfoot Family est arrivé en tête sur Netflix aux USA, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, tout en se classant deuxième au Royaume-Uni et en Irlande.