Denis Villeneuve n’avait pas caché ses craintes lors de l’annonce d’une sortie simultanée de Dune au cinéma et sur HBO Max. Les abonnés à la plateforme risquaient de ne pas se rendre en salle, plombant du même coup un box-office américain dont dépendait le tournage de la deuxième partie du film. Mais il peut souffler : Warner Bros. vient d’annoncer officiellement la mise en chantier de la suite.

“Merci à ceux qui ont déjà vécu l’expérience Dune, et à ceux qui le feront dans les jours et semaines à venir. Nous sommes excités de poursuivre ce voyage”, a fait savoir le studio. Tout en précisant que cette suite serait visible en salle en octobre 2023, et ne sera pas couplée, cette fois, avec une présentation simultanée sur HBO Max.

La raison de cette décision ? Déjà plébiscité à l’étranger, la production à grand spectacle a réalisé un joli démarrage aux USA de 41 millions de dollars. Cela reste assez loin des records, mais en période de covid, il s’agit d’un beau résultat. Cerise sur le gâteau : le taux de satisfaction des spectateurs se révèle particulièrement élevé à la sortie des salles. Mais aussi sur HBO Max, où il a déjà été vu par 1,9 million de spectateurs.

Tout est donc bien qui finit bien pour l’un des meilleurs films de l’année.