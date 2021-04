Voilà une surenchère qui laisse tout le petit monde du septième art pantois. Pour obtenir le droit de tourner les deux suites d'À couteaux tirés, l'épatant Cluedo cinématographique de Rian Johnson dans lequel Daniel Craig incarnait une sorte d'Hercule Poirot modernisé, Netflix a conclu un deal estimé, selon le site Deadline, à 450 millions de dollars. Une somme gigantesque, puisque le long métrage original n'avait coûté que 40 millions de dollars et en avait rapporté 311 aux guichets des salles. Ce qui ne le place qu'au 655e rang du box-office mondial de tous les temps. Même si les critiques étaient, à juste titre, dithyrambiques, la note paraît extrêmement salée pour des suites d'une œuvre disposant d'un classement aussi quelconque.

Bien sûr, à ce tarif-là, Netflix s'est assurée que Daniel Craig endossera à nouveau le costume du détective privé arrogant et très perspicace Benoît Blanc. Par contre, le cinéaste a déjà annoncé qu'un tout nouveau casting accompagnera la star sur le plateau de tournage, à partir du 28 juin, en Grèce. Sauf surprise, on ne devrait donc pas retrouver Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Toni Colette ou Chris Evans (pour Christopher Plummer, la question ne se posait plus, puisqu'il est décédé le 5 février dernier).

A ce jour, Netflix n'avait jamais mis un tel pactole sur la table pour un long métrage. La preuve avec le top 5 des plus gros budgets de la plateforme pour des films.

Le top 5 des plus gros budgets pour des films Netflix

1) The Gray Man (200 millions $). Les frères Russo ont reçu le pactole pour l'histoire d'un ex-agent de la CIA qui tente de sauver ses filles... qui ignorent tout de son existence. Il faut dire que le casting est impressionnant: Ana de Armas, Chris Evans, Regé-Jan Page et Ryan Gosling. Aucune date de sortie n'est annoncée.

2) Red Notice (160 millions $). L'as d'Interpol Dwayne Johnson traque la plus grande voleuse d’œuvres d'art (Gal Gadot) et l'escroc le plus redoutable du moment (Ryan Reynolds). Un casting d'enfer pour un thriller d'action dont la date de diffusion n'est pas connue.

3) The Irishman (159 millions $). Martin Scorsese s'est fait plaisir en 2019 en réunissant Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci et Harvey Keitel dans un très long (3 h 29) film de gangster sur la vie de Jimmy Hoffa.

4) Underground (150 millions $). Un film d'action de 2019 comme Michael Bay les aime, avec beaucoup d'explosions, de crashs, de combats et de stars (Ryan Reynolds, Melanie Laurent, Dave Franco ou Corey Hawkins).

5) Triple Frontier (115 millions $). L'éternel combat des forces spéciales contre les richissimes et surarmés barons de la drogue. Avec Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam et Pedro Pascal.