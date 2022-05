L’apéritif Campari sera l’invité d’honneur du 75e Festival de Cannes qui s’ouvre dans quelques jours sur les bords de la mer Méditerranée. C’est une première pour cette marque née en 1860 dans un petit village proche de Milan. Le tapis rouge lui sera déroulé au cœur même du Palais des Festivals où Campari sera présent dans un lounge exclusif.

Ce sera l’occasion de rappeler si besoin était que cet alcool est "l’ingrédient inoubliable au cœur de certains des cocktails les plus célèbres et les plus vendus au monde, comme l’emblématique Negroni et le Campari Spritz".

Sans véritable surprise, Campari tient son nom du patronyme de Gaspere Campari, un jeune herboriste qui a l’idée de faire infuser des herbes amères, des plantes aromatiques et des fruits dans de l’alcool et de l’eau. L’apéritif de couleur rouge vif était né.