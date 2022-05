C’était l’affluence des grands jours, ce mercredi en fin d’après-midi devant le Palais des Festivals de Cannes. C’est que le 75e Festival accueillait un certain Tom Cruise, qui venait dévoiler au Grand Théâtre Lumière Top Gun: Maverick, la suite du film qui en avait fait une star planétaire en 1986. Trente-six ans plus tard, l’acteur et producteur reprend son rôle culte de Maverick (et la veste d’aviateur qui va avec), le roi des pilotes de chasse de la Navy dans un grand film d’action hollywoodien à découvrir en salles mercredi prochain.