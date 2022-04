Ces dernières années n’ont pas été des plus calmes pour Catherine Deneuve. Le 5 novembre 2019, l’actrice française a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) alors qu’elle était sur le tournage de De son vivant, un long-métrage relatant le combat d’une mère et son fils contre le cancer. "Je me souviens absolument de tout, j’ai toujours été là, j’ai parlé. Je n’ai pas eu de signes extérieurs. C’est la tête qui s’est mise ailleurs pendant quelque temps", a raconté l’interprète de Peau d’Âne au micro de RTL.