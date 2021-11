Catherine Deneuve a de l'humour. Mais aussi beaucoup de recul sur les événements. Et elle le prouve une nouvelle fois dans une interview accordée au magazine. Notamment en évoquant son AVC en plein tournage du film d'Emmanuelle Bercot,!"

La reprise du travail sur les lieux même de sa convalescence fut aussi un moment très particulier. "J'avais déjà passé plusieurs mois à l'hôpital et y retourner même dans des décors en studio était très troublant. Je poursuivais mon chemin dans ces couloirs arpentés quotidiennement, si bien qu'entre ma vie et le tournage j'ai passé une bonne année à l'hôpital."

Et la Reine Catherine de conclure sur un mode philosophique: "J'ai eu beaucoup de chance, car j'ai été plus effleurée qu'autre chose par cet AVC. Et, pourtant, même si j'ai été peu touchée, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre exactement, à être certaine que tout était exactement en place. Puis, brusquement, ma propre situation a été balayée et dépassée par le Covid. Ce qui m'était arrivé n'avait tellement plus d'importance."