Ces dernières années n'ont pas été des plus calmes pour Catherine Deneuve. Le 5 novembre 2019, l’actrice française a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) alors qu’elle était sur le tournage de De son vivant, un long-métrage relatant le combat d’une mère et son fils contre le cancer. “Je me souviens absolument de tout, j’ai toujours été là, j’ai parlé. Je n’ai pas eu de signes extérieurs. C’est la tête qui s’est mise ailleurs pendant quelque temps”, a raconté l’interprète de Peau d’Âne au micro de RTL.

Interrompu suite à l’incident, le tournage n’a repris que huit mois plus tard. Le film a finalement été présenté hors-compétition au dernier festival de Cannes où il a marqué et ému le public.

Mais, à 78 ans, Catherine Deneuve nous réserve encore des surprises sur le grand écran. À la fin du mois d’avril, la comédienne reprendra le chemin des plateaux de tournage pour La Tortue, un film réalisé par la jeune Léa Domenach (Jeune et Golri) dans lequel elle incarnera Bernadette Chirac, ancienne Première dame de France, et donnera la réplique à Denis Podalydès (En Corps, La Belle Époque) qui, lui, revêtira le costume de l’ancien président de la République décédé le 26 septembre 2019.

Il faudra toutefois attendre l’année 2023 pour découvrir le film dans les salles obscures.