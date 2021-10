Le film de Denis Villeneuve, qui a déjà rapporté plus de 220 millions de dollars depuis sa sortie, aura bel et bien une suite.

La société de production Legendary Pictures et Warner Bros Pictures ont donné le feu vert à la seconde partie du film ce mardi. Timothée Chalamet, nouvelle idole des jeunes, reprendra donc son rôle de Paul Atréides, aux côtés de Zendaya et de Rebecca Ferguson.

"Je viens d'apprendre de Legendary que nous allons officiellement de l'avant avec Dune : Part Two", a déclaré le cinéaste Denis Villeneuve. "C'était un de mes rêves d'adapter 'Dune' de Frank Herbert, et je dois remercier les fans, les acteurs et l'équipe, Legendary et Warner Bros. d'avoir soutenu ce rêve. Ce n'est que le début."

La sortie du second volet est prévue pour octobre 2023. Les fans devront donc se montrer patients…