L'actualité cinématographique se bouscule autour de Céline Dion ces derniers temps. Alors que la date de sortie d'Aline, la comédie tendre de Valérie Lemercier inspirée de la vie de la chanteuse québécoise est tenue en suspens en attendant les décisions du gouvernement français ce jeudi (elle devait sortir le 11 novembre) et que Marc-André Lavoie projette de tourner un autre biopic sur elle, Céline before Céline, voilà que la diva aux 200 millions de disques vendus prend tout le monde de court en jouant elle-même la comédie au cinéma.

Le site Deadline vient d'annoncer qu'elle partagera avec Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan l'affiche d'une comédie romantique, Text For You. Il s'agit de l'histoire d'une femme qui perd son fiancé mais continue à lui envoyer des SMS, sans se douter que le numéro a été attribué à un homme victime d'une mésaventure similaire. Selon le site, la musique de Céline Dion leur donne la force et l'envie "de laisser une seconde chance à l'amour". Mieux: selon plusieurs autres sources hollywoodiennes, Céline Dion obtiendrait un vrai premier grand rôle, elle qui, jusqu'ici, s'est surtout contentée de courtes apparitions dans Des fleurs sur la neige, Muppets Most Wanted, Le Marsupilami ou La petite vie.

Aucune date de tournage ni de sortie n'a été annoncée. Il ne s'agit peut-être que d'une étape supplémentaire vers le grand rêve de Céline Dion, à savoir incarner La Callas sur les grands écrans.