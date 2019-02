Un triomphe pour "La Favorite"? Avec douze nominations, le film du réalisateur grec Yorgos Lanthimos, et son actrice Olivia Colman, spectaculaire en reine névrosée, abordent en position de force la cérémonie des Bafta, les récompenses britanniques du cinéma, dimanche soir à Londres.

Dans cette comédie dramatique ayant pour cadre l'Angleterre du XVIIIe siècle, une confidente et une courtisane se disputent les faveurs de la reine Anne (1665-1714). Entre les trois femmes va se mettre en place un schéma pervers d'influence et de manipulation dont les cartes seront régulièrement rebattues par la souveraine.

Arrivé en tête des nominations, le film concourt notamment dans les catégories "meilleur film", "meilleur metteur en scène", et Olivia Colman pour le Bafta de la "meilleure actrice". Tantôt toute puissante, tantôt misérable, cette dernière donne au long métrage son assise, dans une prestation qui lui a déjà valu un Golden Globe et une nomination aux Oscars.

Fait insolite: l'actrice britannique de 45 ans incarnera prochainement une autre souveraine britannique, Elizabeth II, dans la troisième saison de "The Crown", la série diffusée sur Netflix.

"La Favorite" pourra aussi compter sur Rachel Weisz et Emma Stone, toutes deux nommées dans la catégorie "meilleure actrice dans un second rôle".

Jouer Freddie Mercury, "immense responsabilité"

Dans la catégorie "meilleur film", le long métrage de Yorgos Lanthimos affronte "BlacKkKlansman", du vétéran Spike Lee, "Green Book", tiré de l'histoire vraie du pianiste noir Donald Shirley, "Roma", une production Netflix réalisée par le Mexicain Alfonso Cuaron, et "A Star Is Born", sur l'ascension d'une jeune chanteuse interprétée par Lady Gaga, elle-même nommée dans la catégorie "meilleure actrice".

Côté hommes, le Bafta du meilleur acteur se jouera entre Bradley Cooper ("A Star Is Born"), Christian Bale, une nouvelle fois méconnaissable dans "Vice", Steve Coogan ("Stan & Ollie"), Viggo Mortensen ("Green Book") et Rami Malek pour son rôle de Freddie Mercury, le chanteur de Queen, dans "Bohemian Rhapsody".

Sacré "meilleur film dramatique" lors des Golden Globes, le film sur le mythique groupe de rock britannique a déjà valu à Rami Malek, 37 ans, une belle récolte de prix, dont un Golden Globe et un Screen Actors Guild Award, des récompenses considérées comme de sérieux indicateurs en vue des Oscars, qui auront lieu le 24 février.

"Quand j'ai commencé à préparer le rôle de Freddie Mercury, je me suis demandé si j'allais être à la hauteur. C'est une immense responsabilité, mais une responsabilité que j'avais hâte d'assumer", a déclaré l'acteur américain. "Il ne s'agit pas d'imiter Freddie, mais de comprendre pourquoi il faisait ce qu'il faisait".

Première Guerre mondiale en 3D

Ombre au tableau pour "Bohemian Rhapsody", la British Academy of Film and Television Arts (Bafta) a suspendu la nomination de son réalisateur, Bryan Singer, à la suite d'accusations d'agression sexuelle, dont certaines sur des mineurs, portées à son encontre le mois dernier dans un article de The Atlantic.

Le magazine rapporte les témoignages de quatre hommes disant avoir eu des relations sexuelles avec la star de Hollywood, pour deux d'entre eux alors qu'ils n'étaient encore que des adolescents.

L'une des personnes interviewées décrit notamment Bryan Singer comme un "prédateur" fournissant drogues et alcool à ses victimes avant d'abuser d'elles. Bryan Singer, 53 ans, a démenti ces allégations et un article "homophobe" selon lui destiné à "salir" sa réputation et nuire aux chances de "Bohemian Rhapsody" en pleine saison des prix cinématographiques.

L'académie britannique du cinéma "considère le comportement allégué comme totalement inacceptable et incompatible avec ses valeurs", déclare-t-elle dans un communiqué.

A noter également la présence de Peter Jackson, le réalisateur de la trilogie du "Seigneur des anneaux", dans la catégorie "meilleur documentaire", pour "They Shall Not Grow Old", un film sur la Première Guerre mondiale en couleurs et en 3D, fruit d'un travail de restauration colossal portant sur des dizaines d'heures d'images d'archives.

La cérémonie se déroulera au prestigieux Royal Albert Hall à partir de 21h00.