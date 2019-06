Depuis la sortie au cinéma de Bohemian Rhapsody, 731 000 albums de Queen ont été vendus en Amérique du Nord, et 1,3 million de ses chansons ont été achetées digitalement.

Aucun autre artiste n’a fait mieux en 2019. Par ailleurs, les ventes de disques d’Elton John ont augmenté de 138 % depuis la projection en salle de Rocketman. Son tube "Your Song" a lui connu une croissance de 170 % de ses passages en radio, pendant que le clip était visionné 640 millions de fois sur YouTube. Et on s’étonne que toutes les stars de la musique veulent désormais qu’on tourne leur biopic au cinéma…