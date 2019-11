Nuestras Madres César Diaz décrit avec simplicité l’impact de la dictature sanglante au Guatemala sur la génération actuelle.

Jour après jour, interminablement et précautionneusement, au Guatemala, Ernesto assemble les ossements sortis des charniers pour permettre aux familles des victimes de la dictature sanglante de faire leur deuil. Et en rentrant du boulot, à la grande irritation de sa mère, il suit les procès des militaires, tout en admirant le courage des femmes des "disparus" qui osent témoigner de tous les sévices endurés.

Les journées se suivent et se ressemblent, déprimantes. Jusqu’à l’arrivée d’une vieille Indienne. Son mari a été abattu et jeté dans une fosse commune, loin de la capitale. Lui offrir une dernière demeure digne de celui qu’il fut, voilà sa seule demande. Sur la photo un peu floue du défunt, Ernesto croit reconnaître les traits du père qu’il n’a jamais connu et qu’il cherche en vain parmi les squelettes.

(...)