Lors de la cérémonie des César, de nombreux hommages ont été rendus aux disparus, dont Gaspard Ulliel, mort il y a un mois à 37 ans dans un accident de ski, et Jean-Paul Belmondo.

Le Québécois Xavier Dolan, qui avait justement fait tourner Gaspard Ulliel dans Juste la fin du monde en 2016 (film qui avait d'ailleurs valu un César de meilleur acteur à Ulliel) a rendu un bel hommage au jeune acteur décédé, sous forme d'une lettre adressée à la mère du jeune comédien.

"Le jour de sa mort j'ai revu, à la recherche de sa compagnie, plusieurs de ses films […] Je ne peux m'empêcher de penser qu'il aurait détesté ce type d'éloge, il y aurait vu un manque d'élégance, et lui était très élégant. Son talent, nous le possédons encore, et ça, personne ne pourra nous l'enlever. C'est tout un monde qui a pleuré Gaspard, c'est tout un monde qui le pleure encore", a notamment déclaré Dolan, avant d'ajouter, ému aux larmes. "Je ne savais pas comment lui rendre un véritable hommage… [...] Sa famille, c'est à vous qu'il me semblait naturel d'écrire ce soir, car l'amour d'une mère est plus fort que tout, plus fort que la vie, plus fort que l'art. Plus fort que la mort."

