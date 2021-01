Depuis son tout premier film, Le monde selon Garp, en 1982, elle fait inclure dans ses contrats qu’elle gardera tous les habits portés à l’écran. Ce qui débouche parfois sur des conflits, comme lors du tournage des 101 Dalmatiens. "J’avais fait préciser dans mon contrat que je conserverais tous les costumes que je porterais dans le film" , explique la comédienne de 73 ans. " Les producteurs se sont rendu compte ensuite à quel point ceux-ci étaient chers, ils n’étaient pas contents et voulaient me faire signer une autre copie, un autre contrat. J’ai dit non."

À défaut de pouvoir y exposer un Oscar (aucune victoire en sept nominations), elle pourrait sans conteste ouvrir le plus beau musée des costumes d’Hollywood avec sa seule garde-robe.