C’est assurément un record dont Chadwick Boseman se serait bien passé. Vendredi, le tweet annonçant le décès de l’acteur américain est devenu le plus "liké" de l’histoire, détrônant celui de Barack Obama.

En 2017, le président des États-Unis avait publié une citation de Nelson Mandela après une attaque meurtrière de suprémacistes blancs. Il avait récolté 4,3 millions de likes et 1,6 million de retweets. L’annonce de la mort de Chadwick Boseman en compte près de 6 millions, auxquels il convient d’ajouter près de 3 millions de retweets.

L’acteur était âgé de 43 ans. Il a succombé à un cancer du côlon. Il s’était distingué en incarnant le roi T’Challa dans le film Black Panther, sorti en 2018. Il était le premier à se glisser dans le costume d’un super-héros noir bénéficiant de sa propre aventure au sein de l’écurie Marvel. Le film a reçu trois Oscars et était en lice pour celui du meilleur film, une première pour une réalisation de super-héros. Il a connu un succès phénoménal, rapportant plus d’un milliard de dollars de recettes au box-office. La suite de Black Panther était annoncée pour 2022, toujours avec Chadwick Boseman, que l’on a aussi vu dans Da 5 Bloods de Spike Lee. La disparition de l’acteur remet évidemment tout en cause, d’autant que les fans ont fait savoir qu’ils s’opposent à tout changement de casting.