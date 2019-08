L’incarnation de la gouaille, de la dame indigne de 71 ans, du franc-parler je-m’en-foutiste. Voilà l’image qui se dégage de Chantal Ladesou via ses spectacles ou ses interviews télévisées. Mais aussi dans son nouveau film, C’est quoi cette mamie ? Autant dire que la mâchoire se décroche de stupéfaction comme dans les dessins animés lorsqu’on la rencontre "pour de vrai". Prévenante, d’une voix douce, elle prend des nouvelles de vous et propose une tasse de thé à la manière d’une lady britannique. Honnêtement, on ne s’y attendait pas.





(...)