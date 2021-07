Habituellement placé sous le signe du glamour et de la créativité, le Festival de Cannes dévoile une nouvelle tendance cette année, celle de l’intimité. Avec en point d’orgue la toute première réalisation de Charlotte Gainsbourg, un documentaire très personnel consacré à sa mère, Jane Birkin. Une heure trente de portrait sur le fil du rasoir entre une immense tendresse et des questions sans le moindre filtre.

"Je ne me considère pas comme une réalisatrice", explique-t-elle d’une toute petite voix, pas toujours très audible. Il faut dire que la musique qui envahissait la terrasse d’un grand hôtel et le ballet des hélicoptères aux alentours ne facilitait pas l’audition. "Je voulais juste faire un film sur ma mère. La regarder. Prendre des photos. Voir tous les détails. Et elle était d’accord...