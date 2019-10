Le vendredi 28 février 2020, l’Académie des César va pouvoir réparer une injustice flagrante et enfin couronner Chiara Mastroianni. Juste fabuleuse dans Chambre 212 de Christophe Honoré. En femme infidèle confrontée, dans sa chambre d’hôtel, à sa conscience mais aussi à tous les hommes qu’elle a aimés, elle apporte toujours un petit décalage humoristique et profond avec de la légèreté, de l’ironie, de la mauvaise foi ou du second degré. Une performance touchante, intelligente et drôle, à l’image de cette comédie très inspirée. "Tout y est artisanal, à l’ancienne, sans effets spéciaux, avec de la vraie fausse neige…", glisse-t-elle malicieusement.

