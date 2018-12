Quel genre de formation avez-vous tous suivi ?

"Aucune. Uniquement sur le terrain. Tout le monde pourrait accéder à cette profession mais peu, à mon avis, pourrait le faire. Il est très difficile de recruter des placeurs. Anita et Nadège sont dédiées à ce poste-là car il est extrêmement complexe. Il faut vraiment connaître les animaux qu’on a ici d’abord, et il faut connaître la personne qu’on a en face de soi. Tout est une question de caractère, de comportement, de lucidité et de bon sens. Il n’y a donc pas de formation possible en soi. Pour preuve, moi, je suis infographiste à la base (sourire) ! L’apprentissage se fait réellement sur le terrain. Et parfois, c’est l’animal lui-même qui choisit son nouveau maître."

