Les Belges seraient-ils de plus en plus cinéphiles ? On peut le penser et s’en réjouir au vu des chiffres d’entrées dans nos salles. Alors que certains reprochent à Netflix de "pantouflardiser" l’amateur de fiction, force est de constater que nous nous déplaçons de plus en plus massivement dans les salles pour visionner les productions locales.

(...)