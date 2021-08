L’actrice – qui a fort à faire avec Tom et Jerry, ces derniers temps – se livre sur son métier, son enfance et les réseaux sociaux.

Beaucoup de jeunes de son âge n’ont pas un quart de sa maturité. Comment explique-t-elle, alors, qu’elle soit toujours aussi brillante dans ses interviews, dans ses interventions personnelles et professionnelles ? Nous avons posé la question à la charmante Chloé Grace Moretz…

“J’avais à peine six ans quand, grâce au métier d’actrice, on m’a donné en quelque sorte l’occasion d’exprimer mes émotions. Certaines ont été très intenses et par le biais des personnages que j’ai pu jouer, j’ai dû chercher des ressources que vous ne soupçonnez même pas. La plupart des rôles que j’ai incarnés parlent de souffrance, de traumatismes et d’épreuves à traverser. Forcément, cela m’a permis de mieux comprendre les difficultés que l’on peut rencontrer dans une existence car le cinéma est souvent le reflet de la vie. Je dirai donc que mon métier m’a préparée à cela.”

Comment faites-vous pour que votre” boussole morale” tienne bon le cap ?

“Personne n’est parfait et encore moins infaillible. Je l’ai compris très jeune, en regardant les adultes qui gravitaient autour de moi, j’ai tout de suite su que la vie proposait plusieurs routes. Il y a celles qui vous donnent de belles opportunités, qui vous élèvent et d’autres qui risquent de vous emmener sur une voie de garage. À vous de donner le coup de volant, le coup d’accélérateur ou le coup de frein quand vous vous retrouvez sur l’une de ces routes. Vous avez même le droit de faire demi-tour si vous sentez que vous vous êtes fourvoyé. La route que j’ai aimée le plus emprunter c’est celle de la politique et notamment quand j’ai soutenu la campagne d’Hillary Clinton dans sa course à la Maison-Blanche. Parler à des jeunes électeurs, les pousser à voter, me servir de ma notoriété pour une bonne cause, c’était vraiment motivant. L’argent, la gloire, au fond je m’en fiche. Ce qui me donne des ailes c’est ce métier que j’exerce depuis que je suis toute petite. C’est ma passion. Je n’ai pas envie de perdre de tout cela avec des écarts de conduite.”

Rebelle ce n’était pas donc un qualificatif qui s’appliquait à vous quand vous viviez chez papa maman ?

“Pas trop. J’étais une “good girl”. Quoique parfois maman s’énervait quand je ne rangeais pas ma chambre ou que je lui répondais avec des arguments qui ne tenaient pas la route. Elle me confisquait alors mon téléphone pour la journée mais on arrivait toujours à réduire la sentence à une demi-journée…”

Vous avez aussi reçu une éducation religieuse ce qui signifie un certain cadre…

“Oui, mais est-ce suffisant ? Je crois que ma chance, c’est surtout d’avoir été, sur cinq enfants, la seule fille. Mes parents ne m’ont pas élevée avec des poupées et en mettant sur un piédestal en me répétant que j’étais une princesse ou quelque chose de similaire. Ils ne m’ont pas éduquée comme si j’étais une petite chose en sucre fragile. Non, au contraire, on m’a filé un ballon de foot et naturellement, j’ai tapé la balle avec mes quatre frangins ! Et puis un jour, mon corps a amorcé sa transformation. Vers l’âge de 14, 15, 16 ans, j’ai commencé à être confrontée dans mon métier à de nombreuses remarques sexistes. C’était assez déstabilisant car je n’avais jamais connu ça auparavant. Pour la première fois de ma vie, on me demandait de rentrer dans les pointillés d’une image prête à être découpée !”

Cela se traduisait de quelle manière ?

“On me disait, par exemple : “Tu vas tourner dans un film romantique, ça serait bon pour la promotion que tu sortes avec un garçon !” ou bien “Tu devrais porter cette robe, elle te rendra plus jolie et elle permettra aux jeunes filles de se reconnaître en toi !”. C’était d’autant plus insupportable que je n’avais pas l’intention de suivre ces recommandations. Je me suis toujours battue contre les rôles de fille parfaite ! Je ne vois pas pourquoi je n’aurais pas le droit de jouer une femme qui commet des erreurs, qui prends de mauvaises décisions, qui envoie chier son copain, qui braque une banque, qui flingue, qui botte le cul des mecs. On ne le répétera jamais assez, nous les actrices, nous ne faisons pas ce métier pour parler uniquement de nos cycles menstruels en sirotant une grenadine et en portant une robe rose à fleurs.”

Si vous n’aviez pas été une actrice, qu’auriez-vous fait de votre vie ?

“J’ai toujours été passionnée par le monde animalier. Je me serais bien vu zoologue ou véto. Je rêvais de faire des pansements aux poissons et du bouche-à-bouche aux phoques foudroyés par une crise cardiaque. Mais je n’étais pas une élève modèle. Mes résultats scolaires c’était un Six Flags Mountain permanent (un parc d’attractions connu pour ses montagnes russes, NdlR). Quand un de mes frères me demandait, c’est quoi ta note d’anglais, je lui répondais, tu devrais poser cette question à l’élève qui est assis à côté de moi en classe. Comme je pompe tout sur lui, mes notes sont le reflet de son travail !” (rires)

Le plus dingue dans tout ça, c’est qu’aujourd’hui, vous vous êtes inscrite à l’université. C’est parce que vous avez le sentiment d’avoir manqué quelque chose ?

“Quand j’ai eu 18 ans, l’Université à ce moment-là ce n’était pas envisageable. Je ne voulais pas y aller car je désirais me lancer dans la comédie à temps plein. Je ne me voyais pas être tiraillée entre des cours et des castings ! Puis la pandémie liée au COVID a, comme tout le monde, contrarié mes projets. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec du temps libre. Je me suis donc inscrite à un cours à Harvard. Objectivement, je vais peut-être mettre dix ans à obtenir un diplôme mais ce n’est pas le but initial. Le but, c’était juste déjà de poursuivre mes études et d’ouvrir mon champ d’application. Je ne voulais pas non plus rester assise en attendant que ça se passe pendant le confinement. Je voulais surtout sortir de ma zone de confort. “

Comment s’appelle ce cours ?

“Race in a Polarized America. On essaie de voir comment gérer ces questions de race, d’ethnicité et d’immigration dans une ère politique polarisée. Tout un programme !”

Vous avez dit un jour que les réseaux sociaux étaient des machines à se faire harceler…

“Oui parce qu’ils ont une importance considérable dans la vie des jeunes. Ne pas en être, ne pas en faire partie, c’est être exclu automatiquement. Il n’y a pas que les jeunes qui sont touchés d’ailleurs. Les adultes aussi. Ce qui est fou, c’est qu’aujourd’hui quelqu’un assis derrière son ordinateur ou par le biais de son téléphone peut vous casser, vous briser, vous affecter en moins de 140 caractères ! Du jour au lendemain, que ce soit à l’école, au bureau ou dans votre vie privée, vous pouvez être la cible de gens qui ne vous veulent pas du bien. C’est devenu un truc “culturel” et si vous faites un petit sondage autour de vous, vous constaterez que tout le monde a été plus ou moins victime de vacheries sur le Net. Le problème de la société d’aujourd’hui, c’est que cette nouvelle génération ne communique plus avec leurs parents. Ils se sont enfermés dans les réseaux sociaux et du coup ne sont plus en phase avec la réalité.”

© REPORTERS

Que préconisez-vous ?

“La prévention est la clé pour enrayer ce phénomène. Il faut mettre en place des programmes de sensibilisation dans les établissements scolaires, notamment dans les collèges. Aujourd’hui, il est important d’ouvrir leur dialogue. Nous devons nous servir du Web pour aborder des sujets fondamentaux comme l’égalité des sexes, les agressions sexuelles, le viol, le racisme, les transgenres, l’homosexualité. J’ai des amies qui ne sont pas actrices et qui m’ont raconté avoir connu une période à l’école durant laquelle on classait les filles en fonction des plus belles ou des plus disgracieuses parties de leur corps ! Il y a aussi le harcèlement “classique” comme ces filles qui tabassent celles qui rencontrent plus de succès qu’elles avec les gars.”

Avez-vous l’esprit de compétition ?

“Je n’ai jamais eu l’esprit de compétition. Je pense en effet qu’il y a suffisamment de travail pour tout le monde. À mes débuts, quand on me refusait un rôle, ce qui arrivait fréquemment, et que j’apprenais qui l’avait eu à ma place, j’étais toujours la première à me dire, non pas “Ah la garce”, mais plutôt “Tant mieux pour elle. Elle devait être faite pour ce rôle”.

Quel est votre tout premier souvenir sur un plateau de cinéma ?

“C’était pendant le tournage d’Amityville Horror”. J’avais cinq ans et demi. Je me souviens avoir vu un homme sortir d’une caravane avec des prothèses sur le dos qui ressemblaient à des crochets à viande plantés dans la chair” (rires).

Vous avez eu peur ?

“Au contraire, j’ai adoré ça. Je l’ai trouvé que c’était fou et excitant. Je me rappelle aussi pendant ce tournage avoir réalisé ma première cascade. Je devais marcher sur un toit à 20 mètres du sol ! C’est sûr, que comparé à mon rôle dans “Kick Ass”, c’était de la rigolade. En attendant, j’étais fière de moi et les responsables des cascades aussi.”

Vous avez récemment tourné dans l’aventure animée “Tom and Jerry”. Êtes-vous plus attirée par les chats ou par les souris ?

(éclat de rire). “Je préfère les chiens. J’en ai deux. Un berger allemand et un bouledogue français. Ce sont mes deux bébés. J’aime les chats aussi. Mon problème avec les chats c’est que je suis allergique. Je n’ai rien contre les souris. Je les préfère de très loin aux rats. À Los Angeles, cette vilaine bestiole est partout et je n’en veux pas plus ! Bref mes chiens sont tout pour moi…”

Et le mariage, des enfants, ça vous trotte dans la tête parfois ?

“Honnêtement, je ne pense pas que vous ayez besoin d’une pièce montée et d’une robe de mariée pour être heureuse.”

Mais y a-t-il quelqu’un pour partager cette joie ? Pour se vautrer avec vous dans le bonheur ?

“Mes chiens ! Ce sont les amours de ma vie pour l’éternité.”

Quel est le truc qui vous agace le plus quand on est une star hollywoodienne ?

“L’idée que l’on puisse juger ou commenter mes histoires d’amour. Quand je lis qu’untel sort avec untel, je m’en contrefiche. Mais quand cela me concerne, je me dis pourquoi devrais-je annoncer avec qui je flirte ? C’est mon business, cela ne regarde que moi. Je ne vois pas d’ailleurs pourquoi, sous prétexte que je suis jeune, je devrai parler de ma vie intime. Je suis jeune certes mais pas naïve.”

Quand vous êtes chez vous, quel est l’endroit où vous aimez passer le plus de temps ?

“Ma “media-room”. J’ai fait installer une petite salle de projection chez moi. Vous avez des canapés et un projo. C’est-là où je passe le plus clair de mon temps car j’adore regarder des films et les making-of. En vous disant ça, je me dis que je devrais peut-être mettre mon nez plus souvent dehors. Au soleil. Histoire de prendre un peu de couleurs !” (rires)

Elle doit être grande votre maison ?

“Disons qu’elle me permet d’accueillir ma famille. Je l’ai achetée quand j’avais 19 ans. C’était important d’avoir un chez moi car pendant des années, j’avais plus le sentiment de vivre dans des chambres d’hôtel. Je me suis donc stabilisée. Je suis fière d’avoir pu m’offrir ce luxe.”