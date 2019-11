Parfois, les rôles rejoignent la réalité. Comme celui d’un pilote de course automobile pour Christian Bale, dans Le Mans 66. "Figurez-vous que c’était cette année une Indy 500. L’Indianapolis Motor Speedway est la deuxième plus ancienne piste de compétition automobile dans le monde après celle de Milwaukee Mile. J’étais aux premières loges ! Mes yeux et mes oreilles ont bien profité du spectacle ! C’était incroyable ! Cela m’a rappelé le circuit de Brands Hatch situé à Fawkham, au sud-est de Londres dans le Kent. J’adorais suivre cette course avec mon père. On avait les fesses dans l’herbe et on s’égosillait à chaque fois que Nelson Piquet, Lauda, Prost accéléraient ! J’ai eu la chance d’assister aussi à la dernière course de Senna. Un vrai drame ! C’était au milieu des années 1980. Les odeurs, les bruits, la ferveur… Mais aussi l’attente. L’automobile est un sport de patience, je n’ai rien oublié !"

