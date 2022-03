L’acteur renfile le costume de Claude Verneuil dans le 3e volet de la saga Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ?, le 6 avril en salles.

Après le succès de Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? sorti en 2014, suivi de Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? en 2019, place au troisième opus de la saga: Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ? Il sortira dans nos salles obscures le 6 avril prochain. Une comédie qui s’amuse toujours autant des clichés français mais en axant l’intrigue sur le couple Marie (Chantal Lauby) et Claude Verneuil (aka Christian Clavier) et les parents de leurs gendres d’origines étrangères. "Le film pousse à nouveau sur le curseur, tout simplement parce que par certains côtés, les clichés sont vrais, concède l’acteur de 69 ans. Il y a un côté râleur très chiant, qui est parfaitement français. C’est une alliance des deux : la France cultivée et la France des Lumières, celle du Louvre et de la Nouvelle Vague ou encore celle du festival de Cannes. Et puis des emmerdeurs et chieurs, la France de Marine Le Pen. Ce sont des pays plaisants parce qu’ils sont complexes."

En parlant notamment de racisme, ce film est particulièrement d’actualité avec la montée de l’extrême droite en France…

"C’est un sujet de société d’actualité, oui, mais pas par rapport à la présidentielle car le film aurait dû sortir il y a 6 mois déjà. Et je dirais plutôt qu’il y a eu une montée des souverainistes et populistes. Est-ce que cette montée va s’arrêter avec la problématique du souverainiste en tête nommé Poutine ? Ben, espérons que oui…"

Depuis le premier volet de la saga, presque 10 ans se sont écoulés avec cette impression de ne plus pouvoir rien dire aujourd’hui… Même au cinéma.

(...)