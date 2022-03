À l’heure où Astérix et l’Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet (l’acteur interprétera aussi le rôle du petit gaulois) s’apprête à envahir les salles (en 2023), ce rôle mythique manque-t-il à celui qui l’a incarné en premier dans Astérix et Obélix contre César (1999) et Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2022) ? "Pas du tout, nous répond tout de go Christian Clavier. Astérix fait partie des rôles les plus difficiles à jouer car il n’y a rien à jouer. C’est un personnage complètement lisse à la base. Donc, si vous voulez, ce n’est que dans le rapport avec Gérard (Depardieu, en Obélix, NdlR) que j’ai trouvé le personnage. Et c’était merveilleux de jouer avec lui. Gérard, par contre, ça me manque de jouer avec lui. Comme avec votre compatriote Benoît Poelvoorde (avec qui il a tourné Mystère à Saint-Tropez, NdlR), mais on le refera."



Et de conclure en disant que la page est bel et bien tournée. "Astérix, je l’ai fait, j’ai pris beaucoup de plaisir à faire ces deux films que j’adore et qui sont très différents. Mais bon, c’est derrière moi !"