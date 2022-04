Le tournage de Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ? a connu des passages très difficiles entre le Covid, l’affaire Ary Abittan et l’accident dramatique qui a causé la mort de trois membres de l’équipe (Milo, Morvan, Hervé). Ce troisième volet est d’ailleurs dédié à ce dernier. "Le Covid, on a fait comme tout le monde, nous confie Christian Clavier, alias le patriarche Claude Verneuil dans cette saga. On a subi cette pandémie qui est toujours là d’ailleurs. Donc, ce n’est pas fini du tout." Et l’acteur de 69 ans, qui vit désormais en Belgique et est fan de notre Poelvoorde national (cf. notre vidéo sur dh.be), de poursuivre : "Après, il y a eu la tragédie de cet accident affreux sur le tournage et qui font partie des tragédies de la vie… L’équipe a néanmoins été extraordinaire car c’étaient des amis qui leur étaient chers. C’était extrêmement compliqué, surtout avec un gars comme moi qui plaisante sans cesse sur un tournage. Je suis Claude Verneuil qui fait des bêtises tout le temps et, eux, sont là pour me regarder faire des bêtises car c’est ça qui les amuse. Donc, nous laisser faire le pitre, après cette tragédie, je leur tire vraiment mon chapeau !"