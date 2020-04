L'épidément frappe durement et durablement le monde du cinéma.

Dans la plupart des secteurs, l'épidémie de coronavirus fait des ravages. Et pas seulement sur le plan de la santé. Financièrement, nombre de personnes se retrouvent complètement étranglées, dans l'incapacité de gagner leur vie. Y compris à l'ombre des tout-puissants studios hollywoodiens, qui brassent des milliards de dollars chaque années.

Un sondage réalisé auprès de 11.000 comédiens par l'association Artist Relief révèle que 62 % des acteurs américains n'ont plus aucun emploi à l'heure actuelle et, surtout, que 80 % n'ont plus le moindre job en vue et n'ont donc pas la plus petite idée de la manière dont ils se sortiront de la crise. En moyenne, chacun s'attend à voir sa fiche de paie annuelle diminuer de 27.000 dollars.

A côté des superstars confinées dans des villas de rêve, la vie n'est pas rose pour la plupart des artistes.