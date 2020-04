Andrew Jack, qui avait incarné le général Caluan Ematt dans Le réveil de la Force et Les derniers Jedi, est décédé du coronavirus à 76 ans. Il avait aussi inventé les accents des Elfes du Seigneur des anneaux .

Son nom n'était pas connu du grand public. Et pourtant, Andrew Jack était considéré comme une légende à Hollywood. Et pas seulement parce qu'il avait incarné le général Caluan Ematt dans Le réveil de la Force et Les derniers Jedi , en plus d'avoir doublé Moloch dans Solo: A Star Wars Story .

L'acteur britannique, qui vient de décéder à cause du coronavirus à 76 ans, était aussi le coach vocal des plus grandes stars d'Hollywood. Peu avant son décès, il était en charge du phrasé sur le nouveau Batma signé Matt Reeves. Avant cela, il avait été l'entraîneur personnel de Robert Downey Jr. ( Chaplin, Restoration, Sherlock Holmes, Dolittl e), Pierce Brosnan ( GoldenEye, Tomorrow Never Dies, Die Another Day ), Cate Blanchett et Viggo Mortensen pour Le Seigneur des anneaux (c'est lui qui a notamment inventé les accent des Elfes) ou Chris Hemsworth ( Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame,Men in Black International ) .

Il a aussi pris en charge le coaching vocal entier de nombre de blockusters comme Indiana Jones et la dernière croisade, Le dernier des Mohicas Cold Mountain, Troie, Batman Begins, Captrain America, Les gardiens de la galaxie, The Man from U.N.C.L.E., Sherlock Holmes ou Rogue One .