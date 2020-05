La nouvelle réalisation de Ben Stassen fait partie des dix oeuvres en lice en compétition officielle du plus prestigieux des festivals d'animation, celui d'Annecy.

Dans le domaine de l'animation, le Festival d'Annecy, c'est un peu l'équivalent de Cannes. En moins gigantesque, mais avec le même prestige. Covid-19 oblige, pour la première fois, la manifestement sera organisée en ligne du Du 15 au 30 juin 2020. Une formule moins chaleureuse ou vivante, mais qui n'a pas empêché 3.171 candidatures. Et parmi les dix retenues pour la compétition officielle des longs métrages, on retrouve une production belge, Bigfoot Family, de Ben Stassen et Jérémie Dugruson. Soit la suite de Bigfoot Junior, un gros succès qui avait rapporté pas moins de 47 millions $ au box-office mondial en 2017 (soit bien plus que tous les autres films belges réunis).

Une belle récompense de plus pour Ben Stassen, auquel on doit Le voyage extraordinaire de Samy, Fly Me to the Moon, Le manoir hanté ou, plus récemment, Royal Corgi (dont le box-office dépasse déjà les 50 millions $ de recettes, alors qu'il n'est pas encore sorti aux Etats-Unis). Bigfoot Family, lui, est attendu pour le mois d'octobre dans les salles de cinéma.