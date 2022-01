Si Abba et Adele ont boosté les ventes de disques cette année, en particulier les vinyles, les cinémas doivent en grande partie leur salut à Spider-Man. No Way Home, ses dernières aventures sont le premier film de l’ère dite post-Covid à avoir franchi le milliard de dollars de recettes. C’est dire que l’on mise beaucoup, du côté des exploitants, sur les super-héros en 2022. Ça tombe bien parce qu’il y a du monde au rendez-vous. Pour peu, on croirait même qu’ils se sont donné rendez-vous pour une réunion de famille.

C’est le cas pour un paquet de représentants de la Ligue des justiciers et la clique DC Comics. Avec, pour commencer, un nouveau Batman. Une nouvelle adaptation avec Robert Pattinson dans le rôle de l’homme-araignée et Zoe Kravitz (la fille de Lenny !) dans celui de Catwoman. Et Colin Farrell dans celui du Pingouin ! Le réalisateur, Matt Reeves, nous convie à découvrir un Bruce Wayne qui, avant d’être le millionnaire philanthrope que l’on connaît, était un jeune et impétueux justicier en phase d’apprentissage. N’est pas super-héros qui veut et du jour au lendemain.