A Hollywood encore plus qu'ailleurs, le succès d'un film se mesure en millions de dollars. C'est dire si le box-office de retrouvez ici notre critique ), le grand spectacle de Christopher Nolan mêlant sauvetage du monde à la James Bond et science-fiction, est attendu avec impatience par tous les grands studios. Son succès rouvrirait la voie aux autres blockbusters, son échec rimerait avec cataclysme pour les salles de cinéma. Et pourtant, très exceptionnellement, Warner Bros. a choisi de ne pas divulguer tout de suite les résultats sur une quarantaine de territoires où le film est déjà présenté depuis mercredi. Il faudra attendre la fin du week-end, voire lundi matin, pour les connaître. Aucune raison officielle n'a été fournie, mais il ne faut pas avoir fait de grandes études hollywoodiennes pour deviner que l'objectif est de fournir un score impressionnant dimanche soir, plutôt que des premiers résultats qui pourraient paraître maigrichons... par rapport à la période pré-covid.

Sur base des préventes, manifestement excellentes (ce que nous ont confirmé plusieurs cinémas belges), les spécialistes hollywoodiens prévoient un démarrage rapportant entre 25 et 40 millions de dollars, hors USA, ce qui serait remarquable au vu des conditions sanitaires imposées. Dans plusieurs pays, comme l'Angleterre ou l'Australie, les préventes seraient supérieures à Dunkerque ou Interstellar, ce qui est assurément de bon augure.

Aux USA, Tenet n'est attendu que le 3 septembre. Nous sommes donc privilégiés en Belgique. La preuve, nous vous proposons une visite dans les coulisses du tournage, en compagnie de Christopher Nolan et de tous ses interprètes, dans une vidéo assez spectaculaire. Bonne vision.