C’est une particularité belge dont on se passerait volontiers. Partout dans le monde, les résultats au box-office sont publiés quasiment en direct et permettent d’analyser rapidement les évolutions des goûts du public. Chez nous, par contre, règne une culture du secret assez incompréhensible. Les distributeurs n’évoquent que les succès et restent muets comme des tombes sur les échecs.

Nous avons néanmoins réussi à nous procurer les chiffres du box-office belge, arrêtés une semaine avant la fin de l’année (voir le tableau ci-dessous). Deux tendances fortes s’en dégagent. Les adaptations des dessins animés Disney suscitent plus d’enthousiasme en Belgique que dans le reste du monde, et les super-héros y font, au contraire, un peu moins rêver.

(...)