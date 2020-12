Le geste est beau. Et montre le profond attachement de certains acteurs des trilogies du Seigneur des anneaux et du Hobbit à l’œuvre qu'ils ont interprétée. Et cette fois, s'ils mènent le combat, ce n'est pas pour vaincre Sauron ou le dragon Smaug, mais pour sauver la propriété de leur auteur favori. Ian McKellen (alias Gandalf, dans les deux sagas), John Rhys-Davies (le Nain Gimli dans Le Seigneur des anneaux), Martin Freeman (Bilbon Sacquet, le héros du Hobbit ) et Annie Lennox (qui a composé la chanson "Into the West" pour Le retour du roi) ont lancé conjointement le projet Northmoore, dans le but d'acheter la maison situé au 20 Northmoor Road, à Oxford. Objectif: récolter 4,5 millions de livres sterling, afin d'acheter la maison de Tolkien avant qu'elle ne soit mise sur le marché, la rénover et la transformer en un centre littéraire.

"En 1930, une famille a déménagé au 20 Northmoore Road, explique Martin Freeman dans une vidéo. Une grande maison dans la ville universitaire d'Oxford, Angleterre."

"Le jeune père racontait à ses enfants des histoires sur le Hobbit, appelé Bilbon Sacquet, poursuit Ian McKellen. Et Bilbon est parti à la recherche de la Montagne solitaire accompagné d'un sorcier."

"Ce jeune homme était J.R.R. Tolkien, ajoute John Rhys-Davies. Et il a écrit le Hobbit dans les années 30. En 1939, l'Angleterre était à nouveau en guerre." "L'ombre de cette guerre et de la précédente, durant laquelle Tolkien avait combattu, parcourut les pages du Seigneur des anneaux, depuis La Compté jusqu'aux marais de la mort", précise Derek Jacobi, qui interpréta le professeur Wright dans le film Tolkien. Avant de céder la place à Annie Lennox: "Mais à la fin, le Bien triomphe et la paix revient. à la fois dans la Terre du Milieu et dans le monde de 1945."

Or, jusqu'à présent, l’œuvre marquante de Tolkien n'a jamais bénéficié d'un endroit spécifique pour recevoir l'attention qu'elle mérite. Et comme cette maison est désormais en vente, l'opportunité est trop belle pour ne pas tenter de l'acheter. Avec l'ajout "d'un trou de Hobbit au fond du jardin, peut-être ?", ajoute facétieusement Morgan Freeman. "Mais nous ne serons pas en mesure de concrétiser ce projet sans l'aide de la communauté mondiale des fans de Tolkien", conclut Ian McKellen.

La campagne de dons a débuté le 2 décembre et s'achèvera le 15 mars 2021. Plus d'infos sur Info@projectnorthmoor.org